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Новости Нижнего Тагила

Создательница проекта «Дети-404» из Нижнего Тагила выдвинута на премию журнала «Сноб»

11 октября 2017, 17:00Добавить новость
Нижний Тагил,ЛГБТ,Дети 404,журналистка,Елена Климова,книга,выдвижение,премия,журнал

Тагильская журналистка Елена Климова выдвинута на премию журнала «Сноб».

Ее кандидатура была выдвинута в категории «Литература» за свою книгу «Страница найдена». Книга Климовой была создана на основе проекта «Дети-404», в которой освещались вопросы гендерной идентичности и подростковой сексуальности.

 

Сама Климова выдвижением ее кандидатуры осталась не совсем довольной. Так, она жалуется, что победитель премии будет определятся лишь с помощью голосования среди читателей журнала. Об этом Климова написала на своей странице в соцсети ВКонтакте.

 

Известно, что журналистка уже работает над следующей книгой, пишет Znak

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