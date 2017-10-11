Создательница проекта «Дети-404» из Нижнего Тагила выдвинута на премию журнала «Сноб»

Тагильская журналистка Елена Климова выдвинута на премию журнала «Сноб».

Ее кандидатура была выдвинута в категории «Литература» за свою книгу «Страница найдена». Книга Климовой была создана на основе проекта «Дети-404», в которой освещались вопросы гендерной идентичности и подростковой сексуальности.

Сама Климова выдвижением ее кандидатуры осталась не совсем довольной. Так, она жалуется, что победитель премии будет определятся лишь с помощью голосования среди читателей журнала. Об этом Климова написала на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Известно, что журналистка уже работает над следующей книгой, пишет Znak.