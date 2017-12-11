Тагильская артистка Иза Высоцкая награждена государственной премией «Призвание»

Тагильская артистка Иза Высоцкая проработала в театре 47 лет. Ранее женщина стала единственным работником культуры из Нижнего Тагила, получившим высшее актерское звание «Народный артист России».





Благотворительный фонд «Артист» награждает работников кино и театра за их многолетнее участие в развитии российской культуры. Премия «Призвание» вручается только артистам, имеющим стаж работы более 40 лет. В этом году торжественное награждение проходило в Государственном театре наций в Москве.



Талантливую артистку драмтеатра Изу Высоцкую зрители успели полюбить за роли во многих спектаклях. В их числе: Анисья из «Золотой пыли» по Д. Мамину-Сибиряку, Софи из спектакля «Парижский уик-энд», Мод из «Гарольд и Мод», сообщает ИА «Все новости».