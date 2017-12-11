Нижнетагильский детский дом отметил своё 95-летие (ВИДЕО)

Нижнетагильский детский дом-школа открылся на окраине города в 1922 году. В честь торжественного юбилея выпускники и педагоги собрались в здании ГДДЮТ.

Выпускники образовательного учреждения прошлых лет разъехались по всей России. Многие из них собрались в городском дворце детского и юношеского творчества, чтобы поздравить родной детский дом с юбилеем.



На торжественной церемонии выпускники поделились своими воспоминаниями, поздравили педагогов со значимой датой и познакомились с фотовыставкой, где отражена вся история детского дома-школы. Бывшие воспитанники поблагодарили преподавателей за то, что те многому их научили, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».



Сотрудники детского дома отметили значимость такого юбилея. По их словам, в развитии школы большую роль сыграл упорный труд воспитателей. Напомним, в память о директоре Зинаиде Лапенко на фасаде детского дома-школы будет установлена мемориальная доска.





Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»