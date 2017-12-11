-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
ночь: -11
утро: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.23 - 0.05
EUR 69.80 + 0.16
Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский детский дом отметил своё 95-летие (ВИДЕО)

11 декабря 2017, 20:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,юбилей,детский дом,выпускники,преподаватели
Нижнетагильский детский дом-школа открылся на окраине города в 1922 году. В честь торжественного юбилея выпускники и педагоги собрались в здании ГДДЮТ. 

Выпускники образовательного учреждения прошлых лет разъехались по всей России. Многие из них собрались в городском дворце детского и юношеского творчества, чтобы поздравить родной детский дом с юбилеем.

На торжественной церемонии выпускники поделились своими воспоминаниями, поздравили педагогов со значимой датой и познакомились с фотовыставкой, где отражена вся история детского дома-школы. Бывшие воспитанники поблагодарили преподавателей за то, что те многому их научили, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Сотрудники детского дома отметили значимость такого юбилея. По их словам, в развитии школы большую роль сыграл упорный труд воспитателей. Напомним, в память о директоре Зинаиде Лапенко на фасаде детского дома-школы будет установлена мемориальная доска.

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Храм Александра Невского в Нижнем Тагиле отметил 140-летний юбилей
7 декабря, 09:30
12 1
1 500 волонтёров Нижнего Тагила отметили профессиональный праздник 5 декабря
5 декабря, 23:35
2 0
Две школы Нижнего Тагила отметили свой юбилей (ВИДЕО)
27 ноября, 17:30
4 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 132
Подписаться на новости