Выпускники образовательного учреждения прошлых лет разъехались по всей России. Многие из них собрались в городском дворце детского и юношеского творчества, чтобы поздравить родной детский дом с юбилеем.
На торжественной церемонии выпускники поделились своими воспоминаниями, поздравили педагогов со значимой датой и познакомились с фотовыставкой, где отражена вся история детского дома-школы. Бывшие воспитанники поблагодарили преподавателей за то, что те многому их научили, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
Сотрудники детского дома отметили значимость такого юбилея. По их словам, в развитии школы большую роль сыграл упорный труд воспитателей. Напомним, в память о директоре Зинаиде Лапенко на фасаде детского дома-школы будет установлена мемориальная доска.
Нижнетагильский детский дом отметил своё 95-летие (ВИДЕО)11 декабря 2017, 20:00Добавить новость
Выпускники образовательного учреждения прошлых лет разъехались по всей России. Многие из них собрались в городском дворце детского и юношеского творчества, чтобы поздравить родной детский дом с юбилеем.
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