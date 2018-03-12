Благотворительная акция по сбору подарков для малоимущих проходит в Нижнем Тагиле

Подарки для инвалидов, воспитанников приютов, бездомных и малоимущих семей начали собирать в Нижнем Тагиле в канун Пасхи.

В ходе проведения мероприятия можно будет сделать пожертвования в храме Сергия Радонежского по адресу Металлургов, 32, a также в магазине «Мир Православия», расположенном на пр.Ленина, 32.





1 апреля на благотворительной ярмарке в храме Сергия Радонежского можно будет приобрести изделия ручной работы нижнетагильских мастериц и внести пожертвование в каждом из четырех храмов города.





Сбор помощи продлится до 8 апреля, часть собранных средств будет направлена для подопечных отдела социального служения, пишет «Тагильский рабочий».