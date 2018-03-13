Экскурсию по местам памяти жертв сталинских репрессий запустят в Екатеринбурге

17 марта в 11:00 состоится первый маршрут по местам памяти жертв сталинских репрессий в Екатеринбурге.



Гости и жители города смогут увидеть её в формате аудиоспектакля, материал для которого собирали у родственников жертв. В основу экскурсии лягут истории почти 30 семей, сообщает «Вечерний Екатеринбург».



Организаторы планируют провести 26 бесплатных экскурсий. Конечной точкой маршрута является мемориал «Маски скорби», установленный на 12-м километре Московского тракта.