Экскурсию по местам памяти жертв сталинских репрессий запустят в Екатеринбурге

Жителям и гостям столицы Свердловской области будет представлена экскурсия по местам памяти жертв репрессии 30-ых годов. Экскурсия доступна в формате аудиоспектакля.
17 марта в 11:00 состоится первый маршрут по местам памяти жертв сталинских репрессий в Екатеринбурге.
Гости и жители города смогут увидеть её в формате аудиоспектакля, материал для которого собирали у родственников жертв. В основу экскурсии лягут истории почти 30 семей, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Организаторы планируют провести 26 бесплатных экскурсий. Конечной точкой маршрута является мемориал «Маски скорби», установленный на 12-м километре Московского тракта.