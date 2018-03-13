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Новости Нижнего Тагила

Экскурсию по местам памяти жертв сталинских репрессий запустят в Екатеринбурге

13 марта 2018, 06:05Добавить новость
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Жителям и гостям столицы Свердловской области будет представлена экскурсия по местам памяти жертв репрессии 30-ых годов. Экскурсия доступна в формате аудиоспектакля.

17 марта в 11:00 состоится первый маршрут по местам памяти жертв сталинских репрессий в Екатеринбурге.

Гости и жители города смогут увидеть её в формате аудиоспектакля, материал для которого собирали у родственников жертв. В основу экскурсии лягут истории почти 30 семей, сообщает «Вечерний Екатеринбург».


Организаторы планируют провести 26 бесплатных экскурсий. Конечной точкой маршрута является мемориал «Маски скорби», установленный на 12-м километре Московского тракта.

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