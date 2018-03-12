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Новости Нижнего Тагила

Фильм «Ложь Матильды» готовится к закрытому показу в Екатеринбурге

12 марта 2018, 20:10Добавить новость
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Уральский режиссер 15 марта намерен показать в одном из кинозалов Екатеринбурга фильм «Ложь Матильды», созданный в противовес фильму о царской семье. Однако в самом кинотеатре о показе ничего не знают.

В Екатеринбурге готовится к закрытому показу фильм режиссера Сергея Алиева «Оболганный государь. Правда о последнем русском центре», рабочее название которого – «Ложь Матильды». Показ планируется 15 марта в одном из кинотеатров уральской столицы.

На закрытую демонстрацию приглашены многие известные лица, в том числе губернатор области, депутаты госдумы и народные артисты. Однако в расписании кинотеатра фильм пока не значится, а операторы кинозала факт предстоящего показа подтвердить не смогли.

Сергей Алиев – уральский боксер, который осенью 2017 года вызвал режиссера Алексея Учителя на дуэль после просмотра фильма «Матильда» о семье Николая II. Возмущенный скандальной лентой свердловчанин решил снять свою версию ее опровержения. Фильм уже успели показать в Москве и Крыму, пишет Ura.ru.

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