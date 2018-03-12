Фильм «Ложь Матильды» готовится к закрытому показу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге готовится к закрытому показу фильм режиссера Сергея Алиева «Оболганный государь. Правда о последнем русском центре», рабочее название которого – «Ложь Матильды». Показ планируется 15 марта в одном из кинотеатров уральской столицы.





На закрытую демонстрацию приглашены многие известные лица, в том числе губернатор области, депутаты госдумы и народные артисты. Однако в расписании кинотеатра фильм пока не значится, а операторы кинозала факт предстоящего показа подтвердить не смогли.





Сергей Алиев – уральский боксер, который осенью 2017 года вызвал режиссера Алексея Учителя на дуэль после просмотра фильма «Матильда» о семье Николая II. Возмущенный скандальной лентой свердловчанин решил снять свою версию ее опровержения. Фильм уже успели показать в Москве и Крыму, пишет Ura.ru.