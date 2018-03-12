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Новости Нижнего Тагила

Руслан Белый пошутил про памятники Екатеринбурга и первого президента (ВИДЕО)

12 марта 2018, 10:20Добавить новость
Екатеринбург,юмор,Комик в городе,Руслан Белый,стендап,шоу,Борис Ельцин,Ельцин-центр,Москва

Стендап-шоу «Комик в городе» 11 марта было посвящено Екатеринбургу. «Город, из которого не обязательно переезжать в Москву» — такими словами приветствовал Белый своих зрителей.

Руслан Белый, проводя серию встреч со зрителями разных городов, назвал Екатеринбург очень мощным и красивым городом, жителям которого не нужно переезжать в столицу России, так как Екатеринбург мало чем уступает Москве.

Во время стендапа не остались без внимания некоторые странные памятники: памятник терке, человеку-невидимке и клавиатуре, у которой постоянно пропадают кнопки.

Также Белый отпустил шутку в адрес первого президента России, в честь которого в Екатеринбурге выстроен Ельцин центр.

Я не пытаюсь поставить под вопрос фигуру Ельцина, но вдумайтесь: у нас у руля страны 9 лет был человек, которой нет-нет да и был подшофе. И при этом у него в руках была ядерная кнопка, -- пошутил Белый.


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