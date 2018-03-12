Руслан Белый пошутил про памятники Екатеринбурга и первого президента (ВИДЕО)

Стендап-шоу «Комик в городе» 11 марта было посвящено Екатеринбургу. «Город, из которого не обязательно переезжать в Москву» — такими словами приветствовал Белый своих зрителей.

Руслан Белый, проводя серию встреч со зрителями разных городов, назвал Екатеринбург очень мощным и красивым городом, жителям которого не нужно переезжать в столицу России, так как Екатеринбург мало чем уступает Москве.





Во время стендапа не остались без внимания некоторые странные памятники: памятник терке, человеку-невидимке и клавиатуре, у которой постоянно пропадают кнопки.





Также Белый отпустил шутку в адрес первого президента России, в честь которого в Екатеринбурге выстроен Ельцин центр.



