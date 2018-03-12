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Новости Нижнего Тагила

«Символ будущего»: гигантский череп из угля появился на пруду в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

12 марта 2018, 17:10Добавить новость
город,Нижний Тагил,пруд,рисунок,череп,проект,уголь,арт
На Нижнетагильском пруду появился самый большой в мире череп, который был нарисован измельченным углем. Создатели назвали его «Символом будущего».

На заснеженном льду Нижнетагильского пруда 10 марта появился гигантский череп. Он был нарисован размельченным углем. Видеоарт «Символ будущего» стал частью выставки, которая открылась в Нижнем Тагиле 10 марта.

По словам создателей, этот проект отражает взаимодействие людей с окружающим миром.

 

Мы строим мир, который хотим уничтожить, -- так подписал опубликованное в соцсети видео создатель арт-объекта.

 

Проект предусматривает серию картин с изображением различных черепов. А изображение, нарисованное на тагильском пруду, стало самым большим черепом в мире.

Видео: канал Евгения Комухина на Youtube
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