«Символ будущего»: гигантский череп из угля появился на пруду в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

«Символом будущего».

На заснеженном льду Нижнетагильского пруда 10 марта появился гигантский череп. Он был нарисован размельченным углем. Видеоарт «Символ будущего» стал частью выставки, которая открылась в Нижнем Тагиле 10 марта.



По словам создателей, этот проект отражает взаимодействие людей с окружающим миром.

Мы строим мир, который хотим уничтожить, -- так подписал опубликованное в соцсети видео создатель арт-объекта.

Проект предусматривает серию картин с изображением различных черепов. А изображение, нарисованное на тагильском пруду, стало самым большим черепом в мире.



