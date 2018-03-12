Студенты Екатеринбурга учились управлять толпой (ФОТО)

В преддверии ЧМ-2018 по футболу, этап кубка которого пройдёт в Екатеринбурге, уральские спасатели провели для студентов соревнования под названием «Психология толпы».



Участникам предстояло ответить на ряд блиц-вопросов о том, как возникает толпа и каким правилам подчиняется. Также студенты узнали о способах контроля поведения толпы.



Как сообщают «Вечерние Ведомости», организаторы считают тематику соревнований актуальной в условиях, когда столицу области посетит большое количество футбольных фанатов из разных стран.