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Новости Нижнего Тагила

Студенты Екатеринбурга учились управлять толпой (ФОТО)

12 марта 2018, 06:35Добавить новость
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Центр экстренной психологической помощи МЧС провёл баттл «Психология толпы», в котором приняли участие студенты университетов Екатеринбурга. Мероприятие приурочено к ЧМ-2018 по футболу.

В преддверии ЧМ-2018 по футболу, этап кубка которого пройдёт в Екатеринбурге, уральские спасатели провели для студентов соревнования под названием «Психология толпы».

Участникам предстояло ответить на ряд блиц-вопросов о том, как возникает толпа и каким правилам подчиняется. Также студенты узнали о способах контроля поведения толпы.

Как сообщают «Вечерние Ведомости», организаторы считают тематику соревнований актуальной в условиях, когда столицу области посетит большое количество футбольных фанатов из разных стран.


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