Пасхальный флешмоб пройдет в Нижнем Тагиле 14 апреля в 13.30 у ДК «Юбилейный».

Пасхальный флешмоб состоится в Нижнем Тагиле при участии воспитанников православной гимназии и воскресных школ.





Новая и необычная форма выступления даст детям дополнительную мотивацию, -- сообщают организаторы мероприятия.



На флешмобе дети смогут донести горожанам и гостям мероприятия свои идеи, сообщает Нижнетагильская Епархия. Ребята планируют удивить гостей и пребывают в предвкушении эффекта, который они произведут на зрителей.





Узнать подробности можно по телефону: 8 (3435) 24-72-11.