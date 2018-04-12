Пасхальный флешмоб пройдет в Нижнем Тагиле 14 апреля в 13.30 у ДК «Юбилейный».
Пасхальный флешмоб состоится в Нижнем Тагиле при участии воспитанников православной гимназии и воскресных школ.
Новая и необычная форма выступления даст детям дополнительную мотивацию, -- сообщают организаторы мероприятия.
На флешмобе дети смогут донести горожанам и гостям мероприятия свои идеи, сообщает Нижнетагильская Епархия. Ребята планируют удивить гостей и пребывают в предвкушении эффекта, который они произведут на зрителей.
Узнать подробности можно по телефону: 8 (3435) 24-72-11.