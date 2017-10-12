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Новости Нижнего Тагила

Инклюзивный фестиваль творчества «Дружба» пройдет 4 ноября в Нижнем Тагиле

12 октября 2017, 15:30Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,фестиваль,творчество,дети,таланты,участие

В ГДДЮТ Нижнего Тагила пройдет Региональный Инклюзивный Фестиваль «Дружба».

К участию в мероприятии приглашаются молодые таланты от 3 до 18 лет из Свердловской Области. Принять участие могут как солисты, так и коллективы.

 

Целью проведения инклюзивного фестиваля «Дружба» в Нижнем Тагиле является поддержка и развитие детского и юношеского творчества, а также привлечение людей с инвалидностью и ОВЗ в творческую и культурную жизнь.

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Известен список номинаций:

  • Хореография
  • Театр мод
  • Вокал
  • Театральное искусство
  • Оригинальный жанр
  • Музыкально-инструментальное искусство
  • Художественное слово

В нашем городе много детей с ограниченными возможностями здоровья и безграничным творческим потенциалом. Этот праздник мы создаем специально для того, чтобы стереть грань между особенными и здоровыми детьми. Чтобы каждый ребенок, не боясь, мог раскрыть свои таланты и способности. Это первый инклюзивный фестиваль в Нижнем Тагиле. И мы приглашаем всех желающих принять участие в нем! -- рассказала Анна Межова, президент благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет».

 

Помимо выступлений юных участников, профессиональные педагоги проведут для всех желающих различные мастер-классы. 

 

Также в фойе Дворца пройдет ярмарка, на которой можно будет приобрести работы тагильских мастеров. Завершением фестиваля станет концерт. Организаторы обещают сюрпризы и подарки.

 

Участники фестиваля в Нижнем Тагиле могут отправить свои заявки до 27 октября по адресу festivaldrugba@yandex.ru. Вход на мероприятие свободный.

 

Начало регистрации участников в 12:00. Сам фестиваль начнется в 12:45.

 

Более подробно о фестивале «Дружба» все желающие могут узнать в группе ВКонтакте.

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