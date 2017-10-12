Инклюзивный фестиваль творчества «Дружба» пройдет 4 ноября в Нижнем Тагиле

В ГДДЮТ Нижнего Тагила пройдет Региональный Инклюзивный Фестиваль «Дружба».

К участию в мероприятии приглашаются молодые таланты от 3 до 18 лет из Свердловской Области. Принять участие могут как солисты, так и коллективы.

Целью проведения инклюзивного фестиваля «Дружба» в Нижнем Тагиле является поддержка и развитие детского и юношеского творчества, а также привлечение людей с инвалидностью и ОВЗ в творческую и культурную жизнь.

.

Известен список номинаций:

Хореография

Театр мод

Вокал

Театральное искусство

Оригинальный жанр

Музыкально-инструментальное искусство

Художественное слово

В нашем городе много детей с ограниченными возможностями здоровья и безграничным творческим потенциалом. Этот праздник мы создаем специально для того, чтобы стереть грань между особенными и здоровыми детьми. Чтобы каждый ребенок, не боясь, мог раскрыть свои таланты и способности. Это первый инклюзивный фестиваль в Нижнем Тагиле. И мы приглашаем всех желающих принять участие в нем! -- рассказала Анна Межова, президент благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет».

Помимо выступлений юных участников, профессиональные педагоги проведут для всех желающих различные мастер-классы.

Также в фойе Дворца пройдет ярмарка, на которой можно будет приобрести работы тагильских мастеров. Завершением фестиваля станет концерт. Организаторы обещают сюрпризы и подарки.

Участники фестиваля в Нижнем Тагиле могут отправить свои заявки до 27 октября по адресу festivaldrugba@yandex.ru. Вход на мероприятие свободный.

Начало регистрации участников в 12:00. Сам фестиваль начнется в 12:45.

Более подробно о фестивале «Дружба» все желающие могут узнать в группе ВКонтакте.