Нижний Тагил получил 2 награды всероссийской туристской премии «Маршрут года»

10-11 октября в Ульяновске прошла всероссийская туристская премия «Маршрут года», где приняли участие проекты из Уральского и Приволжского округов.

В финале конкурса жюри оценивало 117 работ из 16 областей России. Проекты из Нижнего Тагила получили высокие оценки за продвижение туристического потенциала.



Город получил две награды: первую - за Центр развития туризма, который был признан лучшим городским информационным центром для туристов. Вторую награду город завоевал в номинации «Лучший туристический путеводитель» за проект «Малахитовая линия».





В соревновании за «Лучший военно-исторический маршрут» победу одержал свердловский маршрут для самостоятельных туристов, который проходит через Екатеринбург, Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. В экскурсионный тур включены места военной истории региона - например, музей «Боевая слава Урала», Музей УГМК, тагильский Музей бронетанковой техники.





Призеры конкурса приглашены на финал всероссийской туристской премии, который запланирован 1 и 2 ноября в Казани, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.