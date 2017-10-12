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Новости Нижнего Тагила

Школьники из Нижнего Тагила стали призёрами областного конкурса «Лучший урок письма»

12 октября 2017, 06:35Добавить новость
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Итоги областного конкурса «Лучший урок письма» подведены в Свердловской области. Призёрами стали 8 школьников из Нижнего Тагила.

9 октября подведены итоги областного конкурса «Лучший урок письма», в котором соревновались авторы сочинений эпистолярного жанра.

На конкурс поступило свыше 500 работ от учителей и учеников со всей области. После отборочных туров лучшие работы отправились в финал.


По итогам работы жюри призовые места заняли 8 учащихся Нижнего Тагила. Ребятам будут вручены дипломы и ценные подарки от организаторов, передаёт официальный сайт Нижнего Тагила.

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