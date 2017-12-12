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Новости Нижнего Тагила

Митинг в честь Дня героев Отечества прошёл в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

12 декабря 2017, 13:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,школа,школьники,митинг,день героев отечества,мемориал
В День героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря, в Нижнем Тагиле прошел торжественный митинг.

День героев Отечества традиционно отмечается в России 9 декабря. В честь памятного дня в минувшую субботу митинг состоялся и в Нижнем Тагиле. 

По традиции мероприятие прошло на территории школы №75/42. Его участники собрались у памятника тагильским Героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы, чтобы возложить цветы к мемориалу, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Как отметили организаторы, митинг был многолюдным, несмотря на снегопад. На площади возле мемориала собрались ветераны, представители администрации и общественных объединений, а также учащиеся и преподаватели школ. Организаторы напомнили молодежи о тагильчанах, которые защищали страну в годы войны, а школьники прочитали стихи.

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
 
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