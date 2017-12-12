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Новости Нижнего Тагила

Советские скульптуры появятся в Пионерском сквере Нижнего Тагила (ФОТО)

12 декабря 2017, 13:30Добавить новость
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Бюст Ленина и другие изваяния времен СССР будут установлены в Нижнем Тагиле на территории Пионерского сквера.

Скульптуры, созданные в советское время, должны появиться в обновленном виде в тагильском парке.

Бюст Ленина и еще 5 изваяний подвергнутся реставрации весной 2018 года. Пока творения советских скульпторов находятся на территории музея изобразительных искусств.

После восстановления фигуры рабочего, школьников и бюст Ленина должны украсить ландшафт Пионерского сквера в Нижнем Тагиле.

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Фото: Тагил-ТВ
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