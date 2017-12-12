Советские скульптуры появятся в Пионерском сквере Нижнего Тагила (ФОТО)

Бюст Ленина и другие изваяния времен СССР будут установлены в Нижнем Тагиле на территории Пионерского сквера.
Скульптуры, созданные в советское время, должны появиться в обновленном виде в тагильском парке.
Бюст Ленина и еще 5 изваяний подвергнутся реставрации весной 2018 года. Пока творения советских скульпторов находятся на территории музея изобразительных искусств.
После восстановления фигуры рабочего, школьников и бюст Ленина должны украсить ландшафт Пионерского сквера в Нижнем Тагиле.
Фото: Тагил-ТВ