Финалисты Уральского танкового турнира сразятся 17 декабря в Екатеринбурге

Финальные игры межрегионального этапа Уральского танкового турнира от компании «Ростелеком» прошли в минувшее воскресенье.

Сильнейшими стали экипажи Челябинска, («Аригато»), Екатеринбурга (Rampage) и Перми (NFF). Теперь команды 17 декабря сразятся в Екатеринбурге в единственной на Урале киберспортивной площадке «Теккен Арена».





Следить за трансляцией уральцы смогут на официальной интернет-странице Уральского танкового турнира.





Уральский танковый турнир – киберспортивное состязание лучших профессиональных команд региона. Главный приз – тест-драйв настоящего танка.





Главное условие для хорошей игры - быстрый интернет. Качественный интернет на высоких скоростях важен не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю. «Ростелеком» проводит интернет по технологии «оптика в квартиру». При таком решении не происходит потери скорости и качества сигнала на последнем участке от коммутатора в подъезде до компьютера пользователя.



Для любителей компьютерных игр «Ростелеком» разработал уникальный «Игровой» тариф – с высокой скоростью и низким пингом. Это стало возможным благодаря сотрудничеству оператора с разработчиками игр. Еще одно преимущество тарифа – специальные возможности для игроков. Так, например, для любителей World of Tanks: премиум-аккаунты на весь срок пользования тарифом, эксклюзивный танк VIII уровня с полностью обученным экипажем, а также места в ангарах.



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