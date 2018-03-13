Дети прощают родителей: трогательный ролик сняли в нижнетагильской студии (ВИДЕО)

В какие игры любят играть дети, как часто с ними играют родители и что испытывает ребенок, если с ним отказываются проводить время — в Нижнем Тагиле сняли социальный ролик.

Нижнетагильская студия «ШКИТ» создала трогательную социальную рекламу «Знаете ли вы, что нужно вашему ребенку?», которая заставит задуматься каждого родителя.





Дети в этом ролике ответили на несколько вопросов: в какие игры они любят играть, как часто с ними играют родители, повышают ли родители на них голос, и как ведут себя дети после этого.





На меня не кричат, они говорят, чтобы я отвязался, и я ухожу, -- ответил на вопросы один из героев ролика.

В финале создатели ролика задают зрителям вопрос «Вы уверены, что вашему ребенку нужен гаджет?».



