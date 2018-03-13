Тотоша и Кокоша: огромные крокодилы переехали в Екатеринбург (ФОТО)

Братья-крокодилы огромного размера, не влезающие в террариум, переехали на новое место жительства из Омска в Екатеринбург.

Размер каждого крокодила сейчас уже 2 метра, но это не предел — они могут вырасти до 6 метров в длину.



Сейчас крокодилы живут у екатеринбургского заводчика, который продержит их на карантине месяц, чтобы рептилии немного похудели.





На новое место жительства крокодилов доставили в середине февраля. Переезд рептилии пережили со связанными пастями в теплых боксах, пишет «Е1.ru».





Фото «Е1.ru»