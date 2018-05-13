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Новости Нижнего Тагила

100 школьников и студентов Нижнего Тагила прошли квест «Имена Победы» (ФОТО)

13 мая 2018, 13:25Добавить новость
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100 школьников и студентов Нижнего Тагила стали участниками квеста «Имена Победы», который прошел 12 мая.

Команды прошли 8 этапов за 2 часа. Ребята знакомились с историей создания памятников, мемориальных досок, а также улиц Нижнего Тагила, названных в честь героев ВОВ.

В рамках квеста прошла акция «Живой солдат». Участники спели «Катюшу», а также познакомились с выставкой «Имена Победы». Для участников квеста был проведен мастер-класс по сборке-разборке автомата на скорость. В рамках мероприятия учащиеся школы №1 подготовили инсценировку «Жди меня».

Закрытие мероприятия прошло в музее ИЗО, где для всех участников и организаторов была проведена экскурсия и акция «Хлеб войны». Все желающие смогли попробовать хлеб, испеченный по рецептам военного времени.

Победителями квеста стали студенты ВПК «Гвоздика» (ГАПОУ СО НТГПК им Н.А. Демидова), второе место заняли учащиеся НТЖТ, бронза - у НТГСПИ(ф)РГППУ.

Среди школ победу одержали ребята из МБОУ СОШ №138 и МБОУ СОШ №75/42, второе место - у МБОУ СОШ №40, третье место разделили МБОУ СОШ №33 и МБОУ СОШ №1 им. Крупской, сообщает организатор квеста Сергей Намятов.

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Фото: Сергей Намятов
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