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Новости Нижнего Тагила

Первый день фестиваля «Возьмемся за руки, друзья…» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 мая 2018, 15:25Добавить новость
Нижний Тагил,Булат Окуджава,Возьмемся за руки,фестиваль,песни,участники,Олег Погудин,Александр Пантыкин
Вчера, 12 мая, в Нижнем Тагиле прошел первый день Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…».

Фестиваль в Нижнем Тагиле проходит уже в пятый раз. Участники фестиваля соревновались в трех номинациях.

Председатель жюри Александр Пантыкин отметил, что мастерство участников фестиваля выросло. Исполнители стараются найти те песни и стихи Окуджавы, которые малоизвестны зрителям.

Завершился первый день фестиваля концертом народного артиста России Олега Погудина. Певец рассказал, что его впечатлила атмосфера, созданная в литературно-музейном центре «Дом Окуджавы». 

13 мая в 14.00 в драматическом театре пройдет гала-концерт финалистов фестиваля, пишет «Тагильский рабочий».

26 апреля конкурс «Виноградная косточка», посвященный творчеству Булата Окуджавы, прошёл среди тагильских школьников.

Нижний Тагил,Булат Окуджава,Возьмемся за руки,фестиваль,песни,участники,Олег Погудин,Александр Пантыкин
Фото: «Тагильский рабочий»
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