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Новости Нижнего Тагила

Детсадовцы из посёлка Уралец присоединились к акции «Зарядка с чемпионом» (ФОТО)

13 октября 2017, 06:05Добавить новость
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Акция «Зарядка с чемпионом» проходит во многих городах и посёлках России. Воспитанники детского сада №4 «Гармония» из посёлка Уралец не остались в стороне и провели у себя праздник здоровья.

11 октября дети из детского сада №4 посёлка Уралец начали утреннюю зарядку не так, как делали её обычно. Тренеры-преподаватели ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя» Николай Леонидович и Александр Николаевич Пишвановы приехали к ребятам и провели для них день здоровья.

После утренней зарядки, гости и участники акции собрались в актовом зале, где ребятам рассказали про волейбол и показали упражнения с мячом. В конце мероприятия тренеры подарили детям настоящий волейбольный мяч и вручили памятные сертификаты участника акции «Зарядка с чемпионом».

Детсадовцы не остались в стороне и подарили спортивной школе волейбольную кричалку, сообщает Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Нижнего Тагила.


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Фото: Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Нижнего Тагила
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