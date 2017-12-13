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Новости Нижнего Тагила

Победители литературного конкурса «Серая шейка» награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 декабря 2017, 15:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле определились победители детского литературного конкурса «Серая шейка». Подарки юным тагильчанам вручили на сцене городского Дворца детского и юношеского творчества.

Городской конкурс, посвященный творчеству Мамина-Сибиряка, проводится ежегодно. В этом году его результаты были озвучены на празднике «Сочинили дети сказку», который прошел в ГДДЮТ.

На празднике собралось несколько сотен творческих ребят из Нижнего Тагила, а также их родители и педагоги. Всего на конкурс предоставили свои работы 642 участника из Свердловской, Омской и Челябинской областей, а также из Башкортостана, Алтайского края, Татарстана, Германии и Украины.

Главную награду получила восьмиклассница лицея № 51 Полина Новоселова. Она в четвертый раз участвует в конкурсе с собственными произведениями о русской природе.

Победителями в разных номинациях стали: ученица школы №4 в Новой Ляле Марина Богданова, Анна Карпенко из школы № 69, представительница школы №32 Анна Толмачева, учащаяся школы № 55 Илона Томичева, Софья Бакланова из гимназии № 18 и Анастасия Салахова из пос. Черноисточинск.

29 юных авторов получили дипломы от членов жюри. Подарки победителям торжественно вручили на сцене городского Дворца детского и юношеского творчества, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

 
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