Победители литературного конкурса «Серая шейка» награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Городской конкурс, посвященный творчеству Мамина-Сибиряка, проводится ежегодно. В этом году его результаты были озвучены на празднике «Сочинили дети сказку», который прошел в ГДДЮТ.





На празднике собралось несколько сотен творческих ребят из Нижнего Тагила, а также их родители и педагоги. Всего на конкурс предоставили свои работы 642 участника из Свердловской, Омской и Челябинской областей, а также из Башкортостана, Алтайского края, Татарстана, Германии и Украины.





Главную награду получила восьмиклассница лицея № 51 Полина Новоселова. Она в четвертый раз участвует в конкурсе с собственными произведениями о русской природе.





Победителями в разных номинациях стали: ученица школы №4 в Новой Ляле Марина Богданова, Анна Карпенко из школы № 69, представительница школы №32 Анна Толмачева, учащаяся школы № 55 Илона Томичева, Софья Бакланова из гимназии № 18 и Анастасия Салахова из пос. Черноисточинск.





29 юных авторов получили дипломы от членов жюри. Подарки победителям торжественно вручили на сцене городского Дворца детского и юношеского творчества, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.





Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила