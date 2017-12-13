2 500 полицейских будут охранять храмы Свердловской области в новогодние праздники

Свыше 10 000 полицейских Свердловской области будут задействованы в поддержании порядка на новогодних празднованиях. Им предстоит охранять более миллиона свердловчан.
13 декабря стало известно о том, что для охраны правопорядка в новогодние праздники на территории Свердловской области будут задействованы 10 000 полицейских.
Две с половиной тысячи из них будут обеспечивать безопасность вблизи храмов и объектов религиозного культа.
Как сообщает «Уралинформбюро», в период новогодних каникул планируется проведение 500 мероприятий, в которых примут участие свыше миллиона свердловчан.