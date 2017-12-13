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Новости Нижнего Тагила

Юные жители Нижнего Тагила познакомились с бытом СССР (ФОТО)

13 декабря 2017, 06:05Добавить новость
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Посвящённая 95-летию образования СССР выставка открылась в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила. В первую очередь она ориентирована на юное поколение тагильчан.

Отдел специализированной литературы Центральной городской библиотеки представил юным тагильчанам выставку «Рожденным в СССР посвящается…». Мероприятие приурочено к 95-летию образования СССР.

Главной целью выставки была попытка рассказать подрастающему поколению о быте и нравах советского прошлого. Организаторы попытались сделать так, чтобы дети, испытывая эмоции, постарались понять старшее поколение.

На выставке представлены советские предметы быта и вещи из личной коллекции сотрудников библиотеки. В качестве экспонатов представлены книги, игрушки, школьная форма, посуда, фотоаппараты и другие вещи ушедшей эпохи, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.

Выставка продлится до 1 января 2018 года. К участию приглашаются все желающие.


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Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила
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