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Новости Нижнего Тагила

Молодежный автопробег «Время побеждать» впервые прошел в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

14 марта 2018, 23:50Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 14 марта впервые состоялся молодежный автопробег «Время побеждать». Молодые участники рассказали студентам ВУЗов и колледжей о предстоящих выборах президента.

14 марта в Нижнем Тагиле прошел молодежный автопробег «Время побеждать». В нем приняли участие представители творческих коллективов и лидеры молодежных движений.

 

Подобная акция в Нижнем Тагиле проводится впервые. 20 молодых людей в течение 5 часов посетили около 8 колледжей, ВУЗов и училищ, чтобы рассказать студентам о предстоящих выборах президента.

 

Как поясняют организаторы, специально для студентов была подготовлена молодежная программа, рассказывающая о важности голосования, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
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