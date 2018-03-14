Жители Нижнего Тагила могут принять участие в фотопроекте «Живая победа» (ФОТО)

22 и 23 марта любой житель Нижнего Тагила сможет принять участие в реконструкции семейного фотоснимка времён Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Тем самым тагильчане поддержат всероссийский проект «Живая победа».



Чтобы стать участником реконструкции необходимо загрузить архивное фото и собственную фотографию на сайт проекта. Если фотоснимок будет выбран организаторами, то реквизиторы и художники воссоздадут фоны, мебель и одежду военных лет, а парикмахеры и гримёры повторят макияж и причёски 40-ых годов.



Как сообщает пресс-служба проекта «Живая победа», организаторов в Нижнем Тагиле привлёк эвакуационный госпиталь, действовавший в городе в период войны.