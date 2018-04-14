Нижнетагильские школьники приняли участие в «космическом» квесте

Школьники из 20 учебных заведений Нижнего Тагила приняли участие в квесте, посвященном Дню космонавтики и 85-летию Дзержинского района. Мероприятие прошло 13 апреля.

Ребята должны были выполнить 10 различных заданий, которые ожидали их по маршруту следования от РЦ «Россия» до площади Славы.





После мероприятий на свежем воздухе школьники переместились в кинозал, где посмотрели фильм о космонавтике. Все участники получили памятные подарки.





Школьники и преподаватели рассказали, что поддерживают инициативу проведения активных и познавательных мероприятий и с удовольствием приняли бы участие в других квестах, пишет «Тагильский рабочий».