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Новости Нижнего Тагила

Трамвайная экскурсия пройдёт в Нижнем Тагиле днём 14 апреля

14 апреля 2018, 09:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,транспорт,туризм,трамвай,экскурсия,Центр развития туризма
14 апреля в Нижнем Тагиле пройдёт очередная трамвайная экскурсия. Все желающие тагильчане могут стать участниками познавательного мероприятия.

Отправление трамвая с экскурсоводом запланировало на 14:16 от остановки «Островского». Состав проследует по маршруту №3 через Выю и Красный Камень.

Организаторы обещают, что тагильчанам расскажут о важных вехах истории города, а также напомнят о роли Демидовых в основании и развитии Нижнего Тагила.

Слушатели смогут поучаствовать в розыгрыше призов, приняв участие в викторине «Правда или вымысел». Все пассажиры получат подарки от Центра развития туризма Нижнего Тагила.

Следующая экскурсия запланирована на 28 апреля.

 
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Расписание движения трамваев

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