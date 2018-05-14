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Новости Нижнего Тагила

Изображение нижнетагильского музея-завода им. Куйбышева появится на значке (ФОТО)

14 мая 2018, 16:25Добавить новость
Нижний Тагил,завод-музей,значок,сувенир,Александр Сафронов,Завод им.Куйбышева
Нижнетагильский музей-завод им. Куйбышева изобразили в виде металлического эмалированного значка с подложкой. 

Александр Сафронов рассказал, что Нижний Тагил практически не отражен в сувенирной продукции, и авторы идеи решили это исправить. 


Создатели значка также отметили, что нижнетагильский завод под открытым небом выглядит необычно и является памятником горнозаводскому прошлому Урала. Именно поэтому они избрали его в качестве объекта для изготовления значка.

Дизайн значка вошел в финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Автором идеи создания сувенира стал Александр Сафронов, дизайн разработал екатеринбуржец Дмитрий Фатхиев-Долохов.

В марте 2018 года на территории завода-музея фотографы из Москвы и Екатеринбурга устроили фотосессию с стиле «постапокалипсис».

Нижний Тагил,завод-музей,значок,сувенир,Александр Сафронов,Завод им.КуйбышеваНижний Тагил,завод-музей,значок,сувенир,Александр Сафронов,Завод им.Куйбышева
 Фото: Александр Сафронов
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