Изображение нижнетагильского музея-завода им. Куйбышева появится на значке (ФОТО)

Нижнетагильский музей-завод им. Куйбышева изобразили в виде металлического эмалированного значка с подложкой.
Александр Сафронов рассказал, что Нижний Тагил практически не отражен в сувенирной продукции, и авторы идеи решили это исправить.
Создатели значка также отметили, что нижнетагильский завод под открытым небом выглядит необычно и является памятником горнозаводскому прошлому Урала. Именно поэтому они избрали его в качестве объекта для изготовления значка.
Дизайн значка вошел в финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Автором идеи создания сувенира стал Александр Сафронов, дизайн разработал екатеринбуржец Дмитрий Фатхиев-Долохов.
В марте 2018 года на территории завода-музея фотографы из Москвы и Екатеринбурга устроили фотосессию с стиле «постапокалипсис».
Фото: Александр Сафронов