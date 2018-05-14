Изображение нижнетагильского музея-завода им. Куйбышева появится на значке (ФОТО)

Нижнетагильский м

узей-завод

им. Куйбышева

изобразили в виде

металлического эмалированного значка с подложкой.





Александр Сафронов рассказал, что Нижний Тагил практически не отражен в сувенирной продукции, и авторы идеи решили это исправить.



Создатели значка также отметили, что нижнетагильский завод под открытым небом выглядит необычно и является памятником горнозаводскому прошлому Урала. Именно поэтому они избрали его в качестве объекта для изготовления значка.



Дизайн значка вошел в финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Автором идеи создания сувенира стал Александр Сафронов, дизайн разработал екатеринбуржец Дмитрий Фатхиев-Долохов.



В марте 2018 года на территории завода-музея фотографы из Москвы и Екатеринбурга устроили фотосессию с стиле «постапокалипсис».





Фото: Александр Сафронов