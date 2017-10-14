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Портал «Царская семья» создан екатеринбургской епархией в ответ на «Матильду» (ФОТО)

14 октября 2017, 14:00Добавить новость
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Екатеринбургская епархия РПЦ запустила документальный интернет-портал «Царская семья», который начал свою работу в ночь на 14 октября.

Проект посвящен российскому императору Николаю II, его супруге и их детям. Он приурочен к 150-летию со дня рождения императора, пишет URA.ru.

 

В РПЦ отметили, что сайт будет демонстрировать правдивую историю царской семьи. На нем будут собраны биографии, фотоматериалы и воспоминания Романовых, исследования ученых и рассказы современников царской семьи. Наполнение портала завершится в мае 2018 года, каждый пользователь сможет дополнить сайт своей информацией.

 

Как отметили создатели сайта, их целью стало открытие правдивой истории о семье российского императора. Он стал ответом нашумевшему фильму «Матильда», где, по мнению РПЦ, режиссер Алексей Учитель демонстрирует лишь свое субъективное мнение о царской семье. 

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Фото: URA.ru

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