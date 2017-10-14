Ветераны угрозыска Свердловской области научат Минкульт снимать фильмы о полиции

В Свердловской области прошёл 5-ый международный семинар глав ветеранских организаций уголовного розыска России и стран СНГ.



Одним из решений его участников стала идея задействовать текущих и бывших сотрудников полиции в качестве консультантов при съёмке фильмов и сериалов про работу органов охраны правопорядка.

Герои современных фильмов – полицейские, которые постоянно нарушают правила ношения форменной одежды, не соблюдают требования Устава, злоупотребляют алкоголем, не брезгуют взятками и рукоприкладством. Такие факты могут иметь место в реальности, но они единичны. С ними система борется сама и открыто информирует общественность о привлечении к ответственности нарушителей любого ранга, -- рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Как сообщает «Уралинформбюро», подобная практика существовала во времена Советского Союза. В титрах советских фильмов о милиции, вооруженных силах и иных силовых ведомствах указывались консультанты в звании не ниже генерал-майора.



Ветераны угрозыска планируют обратиться с предложением в Министерство культуры о привлечении консультантов при съёмках фильмов и сериалов о полиции.