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Новости Нижнего Тагила

Ветераны угрозыска Свердловской области научат Минкульт снимать фильмы о полиции

14 октября 2017, 11:05Добавить новость
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Ветераны полиции Свердловской области считают, что в фильмах о полицейских должны быть задействованы настоящие сотрудники органов в качестве консультантов. С подобным предложением старожилы угрозыска решили обратиться в Министерство культуры РФ.

В Свердловской области прошёл 5-ый международный семинар глав ветеранских организаций уголовного розыска России и стран СНГ.

Одним из решений его участников стала идея задействовать текущих и бывших сотрудников полиции в качестве консультантов при съёмке фильмов и сериалов про работу органов охраны правопорядка.

 

Герои современных фильмов – полицейские, которые постоянно нарушают правила ношения форменной одежды, не соблюдают требования Устава, злоупотребляют алкоголем, не брезгуют взятками и рукоприкладством. Такие факты могут иметь место в реальности, но они единичны. С ними система борется сама и открыто информирует общественность о привлечении к ответственности нарушителей любого ранга, -- рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.


Как сообщает «Уралинформбюро», подобная практика существовала во времена Советского Союза. В титрах советских фильмов о милиции, вооруженных силах и иных силовых ведомствах указывались консультанты в звании не ниже генерал-майора.

Ветераны угрозыска планируют обратиться с предложением в Министерство культуры о привлечении консультантов при съёмках фильмов и сериалов о полиции.

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