128 елей для ЕВРАЗа и других предприятий будут вырублены под Нижним Тагилом

постановлении, опубликованном на официальном сайте города, говорится, что две ели длиной в 20 метров и сто 30-метровых деревьев получит НТМК. Ёлки нужны для декора в ДК на Тагилстрое и близ здания НТМК.



Также 24 ёлки срубит ПАО «Уралхимпласт». Новогодние деревья уже распределены по подшефным предприятию детским домам, детским садам и дворам.



Кроме того, на 5-метровую ёлку претендовал Нижнетагильский театр кукол. Кроме того, одна частная организация получит 9-метровую ель.



Согласно постановлению, организации города оплатят рубку деревьев, а затем утилизируют порубочные остатки.









