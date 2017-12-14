-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
день: -6
вечер: -5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.14 + 0.3
EUR 69.47 + 0.17
Новости Нижнего Тагила

128 елей для ЕВРАЗа и других предприятий будут вырублены под Нижним Тагилом

14 декабря 2017, 10:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Новый год,НТМК,праздник,Свердловская область,экология,ёлка,постановление
Мэрия Нижнего Тагила дала согласие на вырубку 128 елей. В новогодних деревьях заинтересованы различные предприятия и организации города.

 постановлении, опубликованном на официальном сайте города, говорится, что две ели длиной в 20 метров и сто 30-метровых деревьев получит НТМК. Ёлки нужны для декора в ДК на Тагилстрое и близ здания НТМК.

Также 24 ёлки срубит ПАО «Уралхимпласт». Новогодние деревья уже распределены по подшефным предприятию детским домам, детским садам и дворам.

Кроме того, на 5-метровую ёлку претендовал Нижнетагильский театр кукол. Кроме того, одна частная организация получит 9-метровую ель.

Согласно постановлению, организации города оплатят рубку деревьев, а затем утилизируют порубочные остатки.

 



© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Установка новогодней ели началась в ледовом городке Нижнего Тагила (ВИДЕО)
сегодня, 08:30
5 0
Юные тагильчане запустили «Эстафету добрых дел» и собрали 84 пакета мусора на Вагонке
17 октября, 09:30
1 0
Тагильская резиденция Деда Мороза начала прием писем от юных горожан
вчера, 09:10
11 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 17
Подписаться на новости