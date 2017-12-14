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Новости Нижнего Тагила

Школа стримеров стартует в социальной сети «Одноклассники»

14 декабря 2017, 08:00Добавить новость
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Социальная сеть «Одноклассники» начинает набор в школу стримеров, в которой любой пользователь соцсети может креативно презентовать свой блог и при этом выиграть ценный приз.

Для этого необходимо создать трансляцию с хэштегом #школастримеров.

20 стримеров, которые будут отобраны в первом этапе, получат возможность пройти обучение в школе стримеров, где преподавателями будут именитые блогеры телеведущие и актёры. Тематика блога не важна, будут рассматриваться любые возможные направления.

Кроме того, прошедшие данный этап стримеры станут участниками онлайн мастер-классов. Занятия пройдут под руководством Карины Сычевой, Стаса Давыдова и Александра Кондрашова. Участники освоят навык по созданию имиджа своего блога, научатся зарабатывать на нём и привлекать наибольшее количество зрителей.

В финал пройдут 8 финалистов, которым предстоит сдать итоговый «экзамен».

Самый главный победитель, выбранный жюри, получит сертификат на путешествие в любую точку России. Кроме того, социальная сеть «Одноклассники» поможет финалистам в продвижении блога.

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