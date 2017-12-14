«Тагильский калейдоскоп» вошел в ТОП-200 лучших событийных проектов России (ВИДЕО)

19 мая 2018 года в Нижнем Тагиле пройдет второй Этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп», который включен в ТОП-200 лучших событийных проектов России. Первый фестиваль проходил 20 мая 2017 года и объединил более 500 представителей разных народов.
На мероприятии проходили концерты, были организованы площадки, на которых люди представляли традиции народов мира. Также любой желающий мог купить на ярмарках сувениры ручной работы.
«Тагильский калейдоскоп» получил статус «Национальное событие 2018». и был отмечен Советом национально-культурных объединений Нижнего Тагила, сообщает Центр развития туризма.
Фото: Центр развития туризма города Нижний Тагил
Видео: Центр развития туризма города Нижний Тагил
Видео: Центр развития туризма города Нижний Тагил