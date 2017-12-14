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Новости Нижнего Тагила

«Тагильский калейдоскоп» вошел в ТОП-200 лучших событийных проектов России (ВИДЕО)

14 декабря 2017, 22:15Добавить новость
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19 мая 2018 года в Нижнем Тагиле пройдет второй Этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп», который включен в ТОП-200 лучших событийных проектов России.  Первый фестиваль проходил 20 мая 2017 года и объединил более 500 представителей разных народов. 

На мероприятии проходили концерты, были организованы площадки, на которых люди представляли традиции народов мира. Также любой желающий мог купить на ярмарках сувениры ручной работы.
 
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«Тагильский калейдоскоп» получил статус «Национальное событие 2018». и был отмечен Советом национально-культурных объединений Нижнего Тагила, сообщает Центр развития туризма.

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Фото: Центр развития туризма города Нижний Тагил

Видео: Центр развития туризма города Нижний Тагил
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