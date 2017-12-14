Установка новогодней ели началась в ледовом городке Нижнего Тагила (ФОТО)

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по строительству ледового городка. Также накануне специалисты приступили к установке ёлки.
В настоящее время рабочие размещают глыбы льда, которые вскоре при помощи художников-скульпторов превратятся в ледовые фигуры.
На площади работает спецтехника: погрузчики, краны, автовышки.
Другие работники занимаются сборкой 18-метровой искусственной ёлки, которая прибыла в Нижний Тагил из Московской области в 2013 году.
Также в городке уже была возведена большая горка, которую в ближайшее время зальют водой.
Фото: официальный сайт города