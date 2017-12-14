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Новости Нижнего Тагила

Установка новогодней ели началась в ледовом городке Нижнего Тагила (ФОТО)

14 декабря 2017, 08:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле продолжаются работы по строительству ледового городка. Также накануне специалисты приступили к установке ёлки.

В настоящее время рабочие размещают глыбы льда, которые вскоре при помощи художников-скульпторов превратятся в ледовые фигуры.

На площади работает спецтехника: погрузчики, краны, автовышки.

Другие работники занимаются сборкой 18-метровой искусственной ёлки, которая прибыла в Нижний Тагил из Московской области в 2013 году.

 

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Также в городке уже была возведена большая горка, которую в ближайшее время зальют водой.

 

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Фото: официальный сайт города
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