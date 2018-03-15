Молодежный форум «Я выбираю успех» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле прошел молодежный форум «Я выбираю успех». Его участники встретились с молодыми бизнесменами и спортсменами, а также побеседовали с мэром города.

15 марта на молодежном форуме «Я выбираю успех» собрались более 100 тагильчан от 16 до 35 лет. Спортсмены, молодые предприниматели и волонтеры поделились с молодежью своим опытом и знаниями.



Они провели тематические занятия, где ребята осваивали новые для них технологии – бизнес-планирование, создание инновационных проектов и другие.





Тагильчане также побеседовали с главой города на интересующие их темы. Они узнали о программах, которые реализуются в городе для поддержки бизнеса, о развитии системы высшего образования и участии молодежи в жизни Нижнего Тагила, пишет пресс-служба администрации города.





Также в рамках форума Сергей Носов высказался о слухах о своем назначении на пост губернатора Челябинской области.



