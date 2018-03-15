Школьники Нижнего Тагила приняли участие в общегородской «Зарнице» (ВИДЕО)

Ученики из 25-ти общеобразовательных учреждений Нижнего Тагила в конце февраля приняли участие в городских военно-спортивных соревнованиях. Им предстояло пройти 14 этапов, среди которых были «тропа разведчика», метание ножа и разведение костра.



15 марта в стенах Дворца творчества юных прошло награждение призёров и победителей. Все команды получили памятные дипломы и сладкие подарки. Первыми стали команды 81, 69 и 20 школ.



Причём команда последнего учебного заведения была признана абсолютным чемпионом, сообщает «Тагил-ТВ».





Видео: «Тагил-ТВ»