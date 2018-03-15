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Новости Нижнего Тагила

Школьники Нижнего Тагила приняли участие в общегородской «Зарнице» (ВИДЕО)

15 марта 2018, 22:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,школа,школьники,зарница
Школьники Нижнего Тагила получили награды за участие в городских военно-спортивных соревнованиях. Общегородская «Зарница» прошла в конце февраля и собрала участников из 25-ти школ.

Ученики из 25-ти общеобразовательных учреждений Нижнего Тагила в конце февраля приняли участие в городских военно-спортивных соревнованиях. Им предстояло пройти 14 этапов, среди которых были «тропа разведчика», метание ножа и разведение костра.

15 марта в стенах Дворца творчества юных прошло награждение призёров и победителей. Все команды получили памятные дипломы и сладкие подарки. Первыми стали команды 81, 69 и 20 школ.

Причём команда последнего учебного заведения была признана абсолютным чемпионом, сообщает «Тагил-ТВ».


Видео: «Тагил-ТВ»
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