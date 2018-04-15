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Новости Нижнего Тагила

Кастинг в шоу «Танцы» пройдет 21 апреля в Екатеринбурге

15 апреля 2018, 11:35Добавить новость
Екатеринбург,конкурс,культура,музыка,соревнования,кастинг,танцы
Участие в кастинге может принять любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет.

21 апреля в Екатеринбурге состоится отбор-предкастинг пятого по счету сезона шоу «Танцы». Столица Урала вошла в число 15 городов, где запланированы просмотры.

К участию в кастинге приглашаются все желающие от 16 до 35 лет, при этом коллектив должен быть не более чем из 3-х человек. Оценивать конкурсантов будут сотрудник креативного отдела Татьяна Рыжова и хореограф Виталий Савченко. 


Участникам предлагают подготовить номер на 1,5 минуты, трек должен быть на флешке. Лицам до 18 лет потребуется письменное согласие родителей.

Все участники обязательно должны заполнить анкету, размещенную на сайте «ТНТ», пишет «Наша газета».

Екатеринбург,конкурс,культура,музыка,соревнования,кастинг,танцыЕкатеринбург,конкурс,культура,музыка,соревнования,кастинг,танцы
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