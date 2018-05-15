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Новости Нижнего Тагила

Детские пожарные дружины округа соревновались в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 мая 2018, 06:30Добавить новость
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На минувшей неделе, 11 мая, в Нижнем Тагиле в ГДДЮТ прошёл конкурс среди дружин юных пожарных Горнозаводского управленческого округа. Мероприятие приурочено к «Году добровольцев», объявленного Владимиром Путиным.

На сцене дворца творчества состязались пять команд, представленных школьниками Нижнего Тагила, села Новопаньшино, села Краснополье, посёлка Баранчинского и Невьянска. В каждой команде было по девять человек возрастом от 12 до 17 лет. Участники проходили несколько этапов, по итогам которых определился победитель.

Лучшей дружиной стала команд ДЮП «Прометей» из невьянской школы №4. Победители получили грамоты и призы от Нижнетагильского отделения ВДПО.

 

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Фото: отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний
Тагил и Горноуральского городского округа


Организаторы уверены, что подобные конкурсы помогут существенно уменьшить пожары, возникающие по причине неосторожного обращения с огнём, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

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