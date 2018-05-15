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Новости Нижнего Тагила

Спектакль «Снег в чужом городе» пройдет в Нижнем Тагиле 6 июня в ДК Окунева

15 мая 2018, 16:50Добавить новость
Нижний Тагил,спектакль,гастроли,снег в чужом городе,ДК Окунева
6 июня в Нижнем Тагиле в ДК им. Окунева пройдет спектакль «Снег в чужом городе» с участием Константина Лавроненко, Марии Куликовой и Алексея Бардукова.  На улице вот-вот наступит лето, а у тагильчан есть уникальная возможность вновь погрузится в новогоднюю атмосферу. Посреди лета ненадолго вернуться в зиму можно прямо в зрительном зале, придя на спектакль «Снег в чужом городе». Это история о любви, чудесах, насущных проблемах и неурядицах.



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В канун Нового года, когда все кругом готовятся к встрече праздника, в благополучной семье происходит нечто абсолютно непредсказуемое. Отец семейства сообщает о своем решении уйти навсегда. Вот так внезапно! Не объясняя причин! И оставив только горькое недоумение... 

Будет ли дан шанс любви, даже если это непросто? Ведь каждый человек нуждается в заботе и поддержке близких людей! И случится ли чудо во время снега в чужом городе?

Нижний Тагил,спектакль,гастроли,снег в чужом городе,ДК ОкуневаНижний Тагил,спектакль,гастроли,снег в чужом городе,ДК Окунева

Режиссёр – Родион Овчинников. В главных ролях – замечательные актёры, любимые зрителями по многочисленным ролям в кино и телесериалах: Мария Куликова, Константин Лавроненко, Алексей Бардуков, Полина Гренц, Максим Емельянов, Ксения Лавроненко.




Билеты можно приобрести на bilet96 и kassy.ru, а также в кассах в ДК им. Окунева (тел. 377-593).

Афиша спектакля «Снег в чужом городе»

Нижний Тагил,спектакль,гастроли,снег в чужом городе,ДК Окунева
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