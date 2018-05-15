Тагильское трио стало лауреатом фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья...»

В финальном туре выступали 42 исполнителя и коллектива. Гости приехали в Нижний Тагил из Челябинской, Тверской, Тюменской, Курганской областей и даже из Белоруссии.



В первый день фестиваля жюри оценивали выступления в номинациях «Исполнитель песен Булата Окуджавы», «Исполнитель песен на стихи Булата Окуджавы на музыку своего сочинения», а также «Художественное слово». Александр Пантыкин, председательствовавший в жюри, отметил, что каждый год уровень фестиваля растёт.

Очень важно, что в этом доме ты ощущаешь присутствие, живое дыхание автора. Это происходит тогда, когда сотрудники очень любят свою работу и того, кому она посвящена. Что еще замечательно в «Доме Окуджавы» – там сохранена особая нежная атмосфера, -- сказал Александр Пантыкин.



На открытии фестиваля выступал народный артист России Олег Погудин с программой «За столом семи морей». Артист признался, что его очень впечатлил культурный центр «Дом Окуджавы», который он посетил днём ранее.



В финале фестиваля состоялся гала-концерт, на котором выступили лауреаты и победители конкурса.

Фото: центральная библиотека Нижнего Тагила

Среди победителей тагильское трио «Без сомнения», Сергей Подборнов из поселка Суксун Пермского края, Марина Налимова из Кушвы, Светлана Спесивцева из Озерска Челябинской области и дуэт Натальи Овчинниковой и Ольги Платоновой, его исполнительницы из Екатеринбурга и Новоуральска.