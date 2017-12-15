-6
Свердловская область
Нижний Тагил
-6
ночь: -7
утро: -7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.90 + 0.19
EUR 69.43 + 0.03
Новости Нижнего Тагила

Фотограф из Екатеринбурга заснял яркий метеорный дождь (ФОТО)

15 декабря 2017, 18:00Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,звездопад,фотограф,снимок,метеор,фотография,звезда

Ночью 14 декабря в 100 км от Екатеринбурга около озера Большие Аллаки фотограф Василий Яковлев сделал снимки метеорного дождя звездопада Гемниды.

Гемнида является одним из самых ярких звездопадов с яркими зелено-желтоватыми метеорами.

Чтобы запечатлеть данное природное явление, фотографу пришлось провести 3 часа на открытом воздухе при температуре -18 градусов, практически не двигаясь. Но, по словам Василия, это того стоило.

Благодаря ясному небу и убывающей луне снимки получились зрелищными и яркими, а ночь очень звездной, пишет Е1.

Екатеринбург,Свердловская область,звездопад,фотограф,снимок,метеор,фотография,звезда

 

Екатеринбург,Свердловская область,звездопад,фотограф,снимок,метеор,фотография,звезда

 

Екатеринбург,Свердловская область,звездопад,фотограф,снимок,метеор,фотография,звезда

 

Екатеринбург,Свердловская область,звездопад,фотограф,снимок,метеор,фотография,звезда

 

Екатеринбург,Свердловская область,звездопад,фотограф,снимок,метеор,фотография,звезда

Фото: фотограф Василий Яковлев

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Большой метеоритный дождь смогут наблюдать свердловчане в небе
12 декабря, 11:30
2 0
Падающий метеор попал в объектив камеры фотографа из Ирбита (ВИДЕО)
21 ноября, 12:15
3 0
Звездопад Ориониды пройдет над Екатеринбургом в конце октября (ФОТО)
10 октября, 19:00
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 25
Подписаться на новости