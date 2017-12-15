Фотограф из Екатеринбурга заснял яркий метеорный дождь (ФОТО)

Ночью 14 декабря в 100 км от Екатеринбурга около озера Большие Аллаки фотограф Василий Яковлев сделал снимки метеорного дождя звездопада Гемниды.

Гемнида является одним из самых ярких звездопадов с яркими зелено-желтоватыми метеорами.



Чтобы запечатлеть данное природное явление, фотографу пришлось провести 3 часа на открытом воздухе при температуре -18 градусов, практически не двигаясь. Но, по словам Василия, это того стоило.



Благодаря ясному небу и убывающей луне снимки получились зрелищными и яркими, а ночь очень звездной, пишет Е1.





Фото: фотограф Василий Яковлев