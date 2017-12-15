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Новости Нижнего Тагила

16-17 декабря поздравьте жителей Нижнего Тагила с Новым годом в онлайне TagilCity.ru!

15 декабря 2017, 19:40Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,поздравление,Новый год,трансляция,TagilCity.ru
16 и 17 декабря редакция TagilCity.ru вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой будет принимать приветы и поздравления на улицах города. Жители Нижнего Тагила в режиме онлайн смогут поздравить своих любимых с наступающим Новым годом.

В предстоящую субботу, 16 декабря, редакция TagilCity.ru будет общаться с тагильчанами с 13.30 до 14.00 на Театральной площади. Напомним, там сейчас продолжается строительство Ледового городка.

17 декабря, в воскресенье, прием поздравлений будет происходить в Дзержинском районе – возле фонтана, расположенного на площади Славы.

В эти выходные все желающие смогут поздравить родных и близких с праздником и передать им приветы. С места событий будет происходить прямая трансляция, которую можно будет наблюдать в группе TagilCity.ru ВКонтакте.

Редакция предлагает своим читателям следить за новостями на портале и в социальной сети – в следующие выходные поздравления будут приниматься и в других районах Нижнего Тагила.


О том, как и где встречать Новый Год, читайте в специальном разделе TagilCity.ru.

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