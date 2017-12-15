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Новости Нижнего Тагила

Зал современного искусства и фестиваль художников могут появиться в Нижнем Тагиле

15 декабря 2017, 07:30Добавить новость
администрация,город,культура,Нижний Тагил,Носов,фестиваль,художник
Тагильские художники предложили властям города предоставить местному отделению «Союза художников России» помещение, где творческие люди смогли бы разместить новое арт-пространство.

Встреча главы города Сергея Носова с представителями культуры прошла накануне в честь 75-летия со дня основания организации в городе.

Помимо прочего, художники предложили проводить в Нижнем Тагиле фестиваль современного искусства, в рамках которого будут творчески оформлены улицы города, передает Тагил-ТВ.

Обсуждение всех предложенных идей пройдет на Художественном совете в присутствии мэра города. Сергей Носов сказал следующее:

Не случайно союз художников Нижнего Тагила был создан в суровые военные годы. Считаю, что праздничные мероприятия должны раскрывать все многообразие тагильского искусства, рассказывать о его прошлом, настоящем и закладывать основу для будущего.

 

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