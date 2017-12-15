Зал современного искусства и фестиваль художников могут появиться в Нижнем Тагиле

Встреча главы города Сергея Носова с представителями культуры прошла накануне в честь 75-летия со дня основания организации в городе.



Помимо прочего, художники предложили проводить в Нижнем Тагиле фестиваль современного искусства, в рамках которого будут творчески оформлены улицы города, передает Тагил-ТВ.



Обсуждение всех предложенных идей пройдет на Художественном совете в присутствии мэра города. Сергей Носов сказал следующее:





Не случайно союз художников Нижнего Тагила был создан в суровые военные годы. Считаю, что праздничные мероприятия должны раскрывать все многообразие тагильского искусства, рассказывать о его прошлом, настоящем и закладывать основу для будущего.