Конкурс на французском языке прошёл в стенах одной из школ Нижнего Тагила (ВИДЕО)

15 марта в школе №32 не смолкал французский язык. Участники конкурса «Знаете ли вы Францию?» демонстрировали членам жюри свои знания об этой европейской стране.



В качестве испытания любителям французского предстояло выполнить письменные и устные задания, а в актовом зале проходил песенный конкурс, где участники 6 образовательных учреждений Нижнего Тагила исполняли песни на иностранном языке.



Как сообщает «Тагил-ТВ», в состав жюри вошли чиновники, педагоги и певцы, причём не только местные, но и приехавшие из Новоуральска.





Видео: «Тагил-ТВ»