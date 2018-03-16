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Новости Нижнего Тагила

Конкурс на французском языке прошёл в стенах одной из школ Нижнего Тагила (ВИДЕО)

16 марта 2018, 06:35Добавить новость
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В рамках 12-го лингвострановедческого фестиваля в стенах школы №32 города Нижний Тагил прошёл конкурс «Знаете ли вы Францию?».

15 марта в школе №32 не смолкал французский язык. Участники конкурса «Знаете ли вы Францию?» демонстрировали членам жюри свои знания об этой европейской стране.

В качестве испытания любителям французского предстояло выполнить письменные и устные задания, а в актовом зале проходил песенный конкурс, где участники 6 образовательных учреждений Нижнего Тагила исполняли песни на иностранном языке.

Как сообщает «Тагил-ТВ», в состав жюри вошли чиновники, педагоги и певцы, причём не только местные, но и приехавшие из Новоуральска.


Видео: «Тагил-ТВ»
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