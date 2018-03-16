«Тагил активно развивается»: цирк и драмтеатр впечатлили известного блогера (ФОТО)

После посещения Нижнего Тагила российский блогер опубликовал статью на тему «Очень хороший Нижний Тагил». Мужчину впечатлил отреставрированный тагильский цирк, драмтеатр, музеи и современная клиника.

Нижний Тагил посетил известный российский блогер. После экскурсии по достопримечательностям города он разместил в своем блоге текст под названием «Очень хороший Нижний Тагил».





Тагил активно развивается: в нём уже есть современная клиника, один из лучших трамплинных комплексов в мире, а недавно ещё отреставрировали театр, отремонтировали чуть ли не самый крутой в России цирк, восстановили музей XIX века!, -- так начинает рассказ Илья Варламов.



Затем блогер рассказывает о драматическом театре, сообщает читателям о его истории и прошедшей в 2015 году реконструкции. Он восхищается лепниной и росписью потолков, которые сохранились в здании после ремонта.





В отремонтированном цирке блогера впечатлил интерьер, в котором лепнина и старинные колонны сочетаются с современными элементами, а также солярий для животных. Положительную оценку гостя получили Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, ФОК «Президентский» и музей «Демидовская дача».





Фото: страница Ильи Варламова на LiveJournal