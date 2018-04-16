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Новости Нижнего Тагила

Девочка-калькулятор из Екатеринбурга удивила Максима Галкина (ВИДЕО)

16 апреля 2018, 10:05Добавить новость
Екатеринбург,ребенок,Максим Галкин,Первый канал,Лучше всех,ментальная арифметика,девочка,шоу

15 апреля в эфире «Первого канала» показали выпуск передачи «Лучше всех», в котором приняла участие 6-летняя Алиса из Екатеринбурга.

6-летняя екатеринбурженка удивила Максима Галкина своими способностями быстро считать в уме. Получается это у ребенка быстрее калькулятора.

Как рассказала мама девочки, они остались довольны поездкой на передачу. Она сообщила, что атмосфера на площадке была очень дружественная.

Девочка получила известность, когда стала чемпионкой мира в ментальной алгебре. Тогда о ней написали многие СМИ, и после этого ее пригласили на съемки на «Первый канал».

Способности девочки были оценены гостями передачи и ее ведущим  Максимом Галкиным. На вопрос о том, кем Алиса хочет стать, она ответила, что мечтает быть парикмахером.

В планах у семьи теперь поездка в Париж, которую юная екатеринбурженка выиграла в чемпионате по арифметике.

Видео: «Первый канал»

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