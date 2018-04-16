Девочка-калькулятор из Екатеринбурга удивила Максима Галкина (ВИДЕО)

15 апреля в эфире «Первого канала» показали выпуск передачи «Лучше всех», в котором приняла участие 6-летняя Алиса из Екатеринбурга.

6-летняя екатеринбурженка удивила Максима Галкина своими способностями быстро считать в уме. Получается это у ребенка быстрее калькулятора.





Как рассказала мама девочки, они остались довольны поездкой на передачу. Она сообщила, что атмосфера на площадке была очень дружественная.





Девочка получила известность, когда стала чемпионкой мира в ментальной алгебре. Тогда о ней написали многие СМИ, и после этого ее пригласили на съемки на «Первый канал».





Способности девочки были оценены гостями передачи и ее ведущим Максимом Галкиным. На вопрос о том, кем Алиса хочет стать, она ответила, что мечтает быть парикмахером.





В планах у семьи теперь поездка в Париж, которую юная екатеринбурженка выиграла в чемпионате по арифметике.





Видео: «Первый канал»