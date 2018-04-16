Монтаж нового оборудования начался в «Красногвардейце» в Нижнем Тагиле

В кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле начался монтаж нового оборудования за 5 млн рублей. Во время реконструкции кинотеатр будет работать.

В «Красногвардеец» привезли новое оборудование, теперь тагильчане смогут смотреть фильмы в 3D. Монтаж акустики и цифрового оборудования уже начался.





Планируется, что открытие обновленного кинотеатра будет приурочено ко Дню города.





Как сообщает руководство «Красногвардейца», на время ремонта кинотеатр закрыт не будет. Лишь некоторые виды технических работ требуют полного закрытия учреждения, но на короткие сроки.





Напомним, что нижнетагильский кинотеатр получил федеральный грант в размере 5 млн рублей в рамках программы поддержки кинематографа в малых городах. Всего в регионе поддержку получили 10 кинотеатров.





В кинотеатре появится новая акустика, экран для демонстрации фильмов высокого качества, новые кресла, обновленная кассовая система и многое другое.