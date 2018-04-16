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Новости Нижнего Тагила

Воспитанники нижнетагильского храма отпраздновали окончание светлой седмицы (ФОТО)

16 апреля 2018, 13:35Добавить новость
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Крестным ходом и пасхальными гуляньями, воспитанники школы при храме Воскресения Христова и их родители завершили празднование светлой седмицы и престольного праздника. Программа праздника состояла из ярмарки, на которой были выставлены работы детей, выступления учеников школы, музыкальных подарков от гостя из Екатеринбурга Александра Дьячкова и настоятеля храма во имя иконы Божьей Матери «Скоропослушница» города Нижнего Тагила отца Климента.

Также на гулянья были приглашены ребята из центра социальной помощи семье и детям «Рябинушка», над которыми волонтеры храма взяли шефство. 

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Организаторы мероприятия не забыли и про угощения и уже по традиции угостили гостей горячим чаем с ароматным печеньем в виде символа весны – жаворонка, а также солдатской кашей.

Пока взрослые наслаждались музыкой, для детей провели квест, по окончанию которого каждый из участников получил сладкие подарки. Все игры на празднике провела пасхальная Зайка.

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