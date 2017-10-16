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Новости Нижнего Тагила

Анна Кузнецова на встрече с молодёжью смоделировала образ семьи будущего

16 октября 2017, 10:30Добавить новость
дети,Путин,Россия,Анна Кузнецова,президент,омбудсмен,семья
В настоящее время в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. 15 октября в мероприятии приняла участие детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова.

Уполномоченный по правам детей провела воркшоп-встречу под названием «Семья будущего».

Открывая встречу, Анна Кузнецова сказала:

 

Меня часто спрашивают, от кого и от чего надо защищать детей. И я всегда отвечаю: прежде всего – от равнодушия.

 

Важная гостья отметила, что площадки фестиваля посвящены будущему – технологиям, индустрии, науке. Тогда Анна Кузнецова предложила ребятам в том же духе описать «семью будущего». С помощью ручки и карандашей ребята творили на бумаге, представляя свою семью через 15-20 лет.

Оценивая работы, Анна Кузнецова обратила внимание, что все рисунки объединены общими взглядами и представлениями – полнота семьи, минимум два разнополых ребёнка, «свой» дом, отдых, а также домашнее животное, прародители, автомобиль и путешествия.

В ходе дальнейшего обсуждения омбудсмен, задавая вопросы, выяснила, что молодые люди считают возраст 25 лет оптимальным для создания семьи. Смыслом союза между мужчиной и женщиной, по мнению студентов, является домашний очаг, обеспечение семьи, домашнее хозяйство и воспитание детей.

 

Вот сейчас мы нарисовали наше общество через несколько лет.Каждый из вас разный, но ответы на вопросы у многих пересекались. Сохраните эти листочки, может быть через несколько лет вы их достанете и они вам помогут вспомнить очень важные вещи, -- отметила в завершение Анна Кузнецова.

 

 
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