Анна Кузнецова на встрече с молодёжью смоделировала образ семьи будущего

Уполномоченный по правам детей провела воркшоп-встречу под названием «Семья будущего».



Открывая встречу, Анна Кузнецова сказала:

Меня часто спрашивают, от кого и от чего надо защищать детей. И я всегда отвечаю: прежде всего – от равнодушия.

Важная гостья отметила, что площадки фестиваля посвящены будущему – технологиям, индустрии, науке. Тогда Анна Кузнецова предложила ребятам в том же духе описать «семью будущего». С помощью ручки и карандашей ребята творили на бумаге, представляя свою семью через 15-20 лет.



Оценивая работы, Анна Кузнецова обратила внимание, что все рисунки объединены общими взглядами и представлениями – полнота семьи, минимум два разнополых ребёнка, «свой» дом, отдых, а также домашнее животное, прародители, автомобиль и путешествия.



В ходе дальнейшего обсуждения омбудсмен, задавая вопросы, выяснила, что молодые люди считают возраст 25 лет оптимальным для создания семьи. Смыслом союза между мужчиной и женщиной, по мнению студентов, является домашний очаг, обеспечение семьи, домашнее хозяйство и воспитание детей.